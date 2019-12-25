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Больницы Петербурга обеспечат резервными источниками горячей воды
Сегодня, 16:14
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Больницы Петербурга обеспечат резервными источниками горячей воды

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Губернатор дал задачу максимально сократить сроки отключений горячей воды.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что больницы Петербурга обеспечат резервными источниками горячей воды. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

По словам градоначальника, на период отключения горячей воды в больницы Петербурга, где лечат пациентов с COVID-19, продолжат подавать горячее водоснабжение.

Также власти Петербурга дали задачи соответствующим ведомствам сократить сроки отключений горячей воды.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы смогут узнать об отключениях горячей воды по поисковику от ГУП "ТЭК".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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