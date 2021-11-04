Появились фотографии самолета, который потерпел крушение в Ленобласти

Устанавливаются личности погибших.

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала снимки легкомоторного воздушного судна, которое разбилось сегодня, 8 марта, в Ленобласти. Напомним, в результате случившегося погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет упал на территории частного охотничьего хозяйства. Сейчас 9 спасателей ликвидируют последствия аварии. Устанавливаются личности погибших. По предварительным данным, у пилота не было разрешения на эксплуатацию транспортного средства.

Ранее на Piter.tv: транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура