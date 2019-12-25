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Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти
Сегодня, 16:50
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Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти

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Воздушное судно разбилось сегодня, 8 марта, в 14:30. Погибли люди.

В Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет. Он разбился во вторник, 8 марта, в 14:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.

Авария произошла между деревнями Весь и Потанино. На место ЧП прибыл Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин. Ситуацию проконтролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти погибли два человека в результате крушения судна.

Фото: Pexels

 

Теги: деревня весь, крушение самолета, ленобласть крушение, потанино, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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