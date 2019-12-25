Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Ленобласти

Воздушное судно разбилось сегодня, 8 марта, в 14:30. Погибли люди.

В Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет. Он разбился во вторник, 8 марта, в 14:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.

Авария произошла между деревнями Весь и Потанино. На место ЧП прибыл Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин. Ситуацию проконтролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти погибли два человека в результате крушения судна.

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