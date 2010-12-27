Появились фото с места смертельного ДТП на трассе "Кола" с участием иномарки и автобуса

По предварительным данным 14 человек получили травмы разной степени тяжести, один погиб.

В среду, 6 марта, в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал снимки с места событий.

По предварительной информации, авария случилась в районе 11 часов на 119-м километре автодороги "Кола". На участке дороги иномарка "Рено Логан" выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с автобусом "Тайгер", который ехал из Тихвина. Также на снимках видна фура, в которую врезалась задняя часть общественного транспорта.

В результате аварии, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На фото видно, что водительскую кабину автобуса буквально разворотило, а корпус "Рено" в прямом смысле сплющило.

Известно, что в результате ДТП двое пассажиров легковушки получили травмы, а водитель скончался на месте. По предварительным данным еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести.



По факту происшествия проводится проверка. Установлено, попавший в ДТП автобус работал в формате заказного, что является нарушением. Таким образом, рейс Тихвин — Санкт-Петербург осуществлялся незаконной.

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Фото: Piter.TV