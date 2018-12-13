  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Живодеры ни при чем: появилась новая версия гибели самки лебедя в Гатчине
Сегодня, 14:32
163
Rybka123

Живодеры ни при чем: появилась новая версия гибели самки лебедя в Гатчине

0 0

В данный момент расследованием жестокого убийства птицы занимаются полицейские и сотрудники музея.

Появилась официальная версия ЧП в и Гатчинском музее-заповеднике, где нашли труп беременной самки лебедя со свернутой шеей. 

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку изначально в СМИ появилась информация, что птица была задушена живодерами. Представитель "Дворцовой Фермы" в Гатчине Игорь Константинов назвал эту информацию "бредом" и сообщил, что в данный момент ведется расследование. Официальной версии случившегося он назвал нападение стаи бродячих собак.

Он также опроверг информацию, что выжившей самец пытается скрыться от людей и не дается в руки.

Самцы никто не ловит. Он сидит в гнезде.
- написал Константинов

В данный момент расследованием жестокого убийства птицы занимаются полицейские и сотрудники музея.
Фото: социалные сети 

 

Теги: гатчино, лебедь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии