Живодеры ни при чем: появилась новая версия гибели самки лебедя в Гатчине

В данный момент расследованием жестокого убийства птицы занимаются полицейские и сотрудники музея.

Появилась официальная версия ЧП в и Гатчинском музее-заповеднике, где нашли труп беременной самки лебедя со свернутой шеей.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, поскольку изначально в СМИ появилась информация, что птица была задушена живодерами. Представитель "Дворцовой Фермы" в Гатчине Игорь Константинов назвал эту информацию "бредом" и сообщил, что в данный момент ведется расследование. Официальной версии случившегося он назвал нападение стаи бродячих собак.

Он также опроверг информацию, что выжившей самец пытается скрыться от людей и не дается в руки.

Самцы никто не ловит. Он сидит в гнезде.

- написал Константинов

В данный момент расследованием жестокого убийства птицы занимаются полицейские и сотрудники музея.

Фото: социалные сети