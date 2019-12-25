Запись на диктофон сделал один из старшеклассников 175 гимназии.

Появилась полная аудиозапись событий в атакованной казанской школе. Медиафайл опубликован журналистами "Комсомольской правды". Его сделал один из учеников пострадавшей 175 гимназии. На записи диктофона слышны звуки стрельбы, взрыва и разговора между детьми.

В первые минуты школьники весело переговариваются друг с другом. После этого срабатывает тревожная сигнализация и слышится взрыв. Начинается паника, но ребята все еще не понимают, что происходит. Один из старшеклассников шутит, что "не хочет умирать". Спустя тридцать секунд после начала атаки преподавательница берет контроль за ситуацией на себя. Она призывает учеников оставаться в кабинетах, далее слышатся советы забраться под парты. Кто-то рекомендует прощаться с родителями.

Далее кроме выстрелов слышатся стоны и всхлипы. на пятой минуте записи раздается странный шум. Дети подумали, что в здание вошла полиция, но остальные приказывают детям оставаться на местах. Спустя семь минут в класс заходит представитель закона.

Дети, потихоньку встаем. Выходим, выходим, давайте. сотрудник полиции

Во временно принявшей учеников гимназии №175 школе усилили охрану.

Фото: соцсети