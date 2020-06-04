Оператор догнал преступника и вызвал полицию.

Повторявший "Аллаху акбар" мужчина напал на журналистку в прямом эфире. Инцидент произошел в Великобритании во время трансляции австралийского телеканала Channel 9. Жертвой злоумышленника стала корреспондентка Софи Уолш. Ролик размещен в Twitter-аккаунте. По словам пострадавшей, неизвестный мужчина схватил ее сзади. Это произошло в тот момент, когда Уолш рассказывала о массовых беспорядках, которые происходят в США. На экране зрители увидели кадры с митингов, но спустя несколько секунд журналистка закричала. Позже представительница Channel 9 рассказала, что почувствовала себя "в ситуации между жизнью и смертью".

Мужчина подошел сзади и схватил меня. Он начал бить меня так, будто в руках у него было что-то колющее...Он постоянно говорил "Аллаху акбар", не кричал, был спокоен. И это спокойствие даже больше смущало Софи Уолш, журналистка

В результате женщине удалось отбиться от нападающего. Однако она увидела, что мужчина держал одну руку в кармане. Она предположила, что там находился нож. Оператор Джейсон Кондуит догнал нападавшего и позвонил в полицию. На данный момент преступник задержан.

Недовольная ведущая швырнула папку в прямом эфире.

Видео: Twitter/The Today Show