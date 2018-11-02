Специалисты предложили разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую

Мужская потребительская корзина оказалась на 14% дороже, чем женская.

ФИЦ питания и биотехнологии предложил разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую. Об этом сообщила газета "Известия".

Сейчас потребительская корзина составлена для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Специалисты же предложили сделать рекомендации питания для мужчин 16-56 лет, женщин 16-60 лет, пенсионеров, детей 1-3 лет, 4-6 лет и 7-15 лет. Как дополнение, список продуктов для беременных, кормящих матерей и детей до одного года.

Специалисты ФИЦ убрали из корзины маргарин, но добавили витаминно-минеральный комплекс, хлеб и молоко с микро- и макронутриентами. Мужская потребительская корзина оказалась на 14% дороже, чем женская.

Ранее специалисты заявили, что потребительская корзина петербуржцев не изменится в следующие три года.

Видео: YouTube/ Наука 2.0