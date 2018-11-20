Строители-мигранты попали в СИЗО "Кресты" после потасовки с инспектором ГИБДД

Задержанные намерены обжаловать свой арест.

Сотрудники Следственного комитета Петербурга занимаются расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении двух приезжих из Узбекистана. Их обвиняют в нападении на сотрудников ГИБДД. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 20 января возле заправки на Выборгском шоссе. Правоохранители решили проверить документы водителя и выяснили, что его права были выданы в Узбекистане, а у автомобилиста отсутствует перевод этого документа. Задержанный рассказал, что перевод забыл дома, и что его родственники готовы его подвести на место конфликта. Однако инспектор ГИБДД не соглашался на уступки и упорно видел в действиях мигранта нарушение федерального закона "О безопасности дорожного движения".

После этого разговора между автомобилистом, его пассажиром и правоохранителем произошла потасовка, в ходе которой приезжих задержали и отвезли в местный отдел полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Сразу после инцидента инспектор обратился за помощью к медикам. Они диагностировали у него закрытый перелом носа и ушиб на лице.

По информации нашего издания, сами подозреваемые не знают, откуда у правоохранителя могли появиться травмы. Адвокат задержанных, которые уже находятся в СИЗО №1 "Кресты", планирует обжаловать заключение под стражу.

Отмечается, что арестованные находятся на территории России законно и работают на различных строительных объектах.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец "заминировал" дом на Лахтинской улице.

Фото: pixabay.com