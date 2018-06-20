Потасовка со стрельбой на Торжковской улице попала на видео

Мужчины не поделили дорогу и начали решать конфликт с помощью перцового баллончика и пистолета.

Днем 10 апреля в Приморском районе Петербурга между двумя автомобилистами произошел конфликт. Мужчины не поделили дорогу на Торжковской улице и пустили в ход перцовый баллончик и пистолет. "Невские новости" опубликовали видео с места происшествия.

На записи видно, что женщина на "Мерсе" припарковалась прямо на дороге, перегородив путь стоявшему позади автомобилю. Между автоледи и водителем иномарки произошел конфликт, в который вмешался еще один мужчина. Он достал из "Мерседеса" перцовый баллончик и распылил им в лицо оппоненту. В свою очередь пострадавший взял пистолет и выстрелил в отъезжавшую машину с обидчиками. По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Видео: "Невские новости"