Потанин рассказал, как можно снизить цены на жилье в России

Он считает, что необходима адресная поддержка строительной отрасли.

Глава компании "Норильский никель" Владимир Потанин рассказал "Интерфаксу", что в России стабилизировать цены на жилье можно с помощью адресной поддержки строительной отрасли. Он считает, что металлургическим компаниям необходимо позволить заключать прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками.

Миллиардер отмечает, что проблему с ростом цен на жилье можно решить таким же способом, как проблему с подорожанием бензина. Тогда власти договорились с нефтяными компаниями о том, что на заправки поставки будут осуществляться по невысоким и стабильным ценам.

Здесь надо поступить таким же образом. Нужно, чтобы эти деньги быстрее дошли до человека, покупающего квартиру. Это же главная задача: сделать так, чтобы рост цен на металлы не отразился на конкретных людях, покупающих жилье в ипотеку". "Норникель" готов к заключению таких прямых договоров, - сказал Владимир Потанин.

Состояние Владимира Потанина оценивается в 27 млрд долларов. Он занял вторую строчку в списке богатейших российских бизнесменов.

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