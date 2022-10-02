Пострадавшим от утечки данных петербуржцам планируют выплачивать компенсации

Чтобы получить компенсацию, пользователю не придется идти в суд.

Пострадавшим от утечки данных петербуржцам будут выплачивать компенсации. Сейчас Роскомнадзор РФ занимается разработкой механизма выплаты средств. Об этом сообщили в ТАСС.

Замглавы ведомства Милош Вагнер отметил, что операторы должны нести ответственность за то, что у них похищают данные пользователей.

Один из механизмов, который сейчас предлагается, — и Минцифры подтверждает возможность его реализации — это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных Милош Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора

Чтобы получить компенсацию, пользователю не придется идти в суд. Достаточно пройти авторизацию на портале "Госуслуг" и подать жалобу.

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