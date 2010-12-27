КГИОП показал фотографии обгоревшего костела на Минеральной улице

Днем ранее дверь храма подожгла женщина.

Днем ранее неизвестная женщина подожгла дверь в костеле святой Марии на Минеральной улице. В ходе происшествия возгорания в зоне дверного проема западного фасада здания утрачены заполнение дверного проема, отделочные слои и декоративные элементы (в том числе лепной гипсовый декор) помещений входной зоны костела. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Также копоть и сажа остались на стенах, плафонах, окнах, витражах и декоративных элементах. По данному факту КГИОП уже подготовил заявление в правоохранительные органы.

"Костел св. Марии на Выборгском римско-католическом кладбище с территорией" на Минеральной улице, 23 – объект культурного наследия регионального значения. Сейчас там идут реставрационные работы. Они будут продолжаться по утвержденному графику.

Фото: КГИОП