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Из Петербурга в Мурманск вылетел папа девочки, погибшей в Хибинах
Сегодня, 9:28
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nastya960

Из Петербурга в Мурманск вылетел папа девочки, погибшей в Хибинах

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Остальных пострадавших привезут на автобусе в Мончегорск, где для них подготовили места для размещения и питание, также мобилизованы медики.

Отец 12-летней девочки, которая погибла из-за схода лавины в Хибинах, вылетел из Петербурга в Мурманск. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также Чибис рассказал, что остальных пострадавших привезут на автобусе в Мончегорск, где для них подготовили места для размещения и питание, также мобилизованы медики.

Трагедия произошла накануне вечером неподалёку от озера Имандра – лавина обрушилась на туристическую группу, в основном состоящую из детей. Сильнее всех пострадала 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, утром 23 марта врачи констатировали её смерть.

Фото: Instagram/ @chibis.andrey

Теги: лавина, хибины
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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