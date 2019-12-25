Из Петербурга в Мурманск вылетел папа девочки, погибшей в Хибинах

Остальных пострадавших привезут на автобусе в Мончегорск, где для них подготовили места для размещения и питание, также мобилизованы медики.

Отец 12-летней девочки, которая погибла из-за схода лавины в Хибинах, вылетел из Петербурга в Мурманск. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также Чибис рассказал, что остальных пострадавших привезут на автобусе в Мончегорск, где для них подготовили места для размещения и питание, также мобилизованы медики.

Трагедия произошла накануне вечером неподалёку от озера Имандра – лавина обрушилась на туристическую группу, в основном состоящую из детей. Сильнее всех пострадала 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, утром 23 марта врачи констатировали её смерть.

Фото: Instagram/ @chibis.andrey