Аксенов: пострадавших из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма нет

Глава Крыма оценил обстановку в регионе после недавнего возгорания.

Губернатор российского полуострова Сергей Аксенов заявил, что возгорание в Кировском районе Крыма зафиксировано на территории войскового полигона. В настоящее время причины воспламенения определяют представители региональных следственных органов. На текущий момент сведений о пострадавших у властей нет. Чиновник добавил, что в ближайшее время эвакуированным жителям оказывается помощь, а администрация обеспечит этих людей всем необходимым. Также в кратчайшие сроки будет организована ликвидация последствий возгорания.

На войсковом полигоне произошло возгорание. Мной принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов в районе 2,2 тыс. человек. <...> Пострадавших на сегодняшний день нет. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт пояснил, что местные бригады скорой помощи дежурят в каждом населенном пункте Кировского района Крыма, включая пункты временного размещения граждан, расположенных в школе в селе Первомайское и в школе в поселке Кировском. Там постояльцы обеспечены горячим питанием и всем необходимым.

Трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82