Барнаульские школьники возвращаются домой из Петербурга

Из Петербурга уезжают школьники из Барнаула, пострадавшие при пожаре туристического автобуса.

Школьники из Барнаула, чей туристический автобус недавно сгорел на Биржевой площади, возвращаются домой. Известно, что отправление из Петербурга запланировано на 9 января. Дети поедут в родной город на поезде.

Напомним, что пожар произошел на стрелке Васильевского острова 4 января. Дети надышались угарным газом, но остались живы, Документы юных учащихся театральной студии “ТиМ” спасти не удалось. В настоящее время опасности для учеников нет.

Правительство Петербурга в короткие сроки сделало справки для детей, чтобы они смогли вернуться в Барнаул. В Северной столице юные дарования находились ради участия в конкурсе “Будущее планеты”.

Сообщается, что школьники прибудут домой 13 января.