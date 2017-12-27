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Барнаульские школьники возвращаются домой из Петербурга

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Из Петербурга уезжают школьники из Барнаула, пострадавшие при пожаре туристического автобуса.

Школьники из Барнаула, чей туристический автобус недавно сгорел на Биржевой площади, возвращаются домой. Известно, что отправление из Петербурга запланировано на 9 января. Дети поедут в родной город на поезде. 
 
Напомним, что пожар произошел на стрелке Васильевского острова 4 января. Дети надышались угарным газом, но остались живы, Документы юных учащихся театральной студии “ТиМ” спасти не удалось. В настоящее время опасности для учеников нет.
 
Правительство Петербурга в короткие сроки сделало справки для детей, чтобы они смогли вернуться в Барнаул. В Северной столице юные дарования находились ради участия в конкурсе “Будущее планеты”.
 
Сообщается, что школьники прибудут домой 13 января.
Теги: автобус , барнаул , биржевая площадь , возвращение , едут домой , пожар , стрелка васильевского острова , школьники
Категории: Новости СПб Происшествия

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