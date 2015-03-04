Пенсионерка из Шушар получила 100 тысяч рублей из-за падения на скользком тротуаре

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением.

Пострадавшая при падении пенсионерка из Пушкинского района получит компенсацию. Об этом рассказали в прокуратуре Пушкинского района.

Установлено, что в январе прошлого года, гуляя по Галицкой улице в Шушарах, 76-летняя женщина поскользнулась на неочищенном тротуаре и упала, получив травмы. Причиной падения пенсионерки явилась ненадлежащая обработка улицы противогололедными материалами.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с СПб ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в связи с полученной травмой.

Исковые требования прокурора района удовлетворены, в пользу пенсионерки с учреждения взыскано 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv