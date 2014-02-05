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Постпредство РФ: представительство Африки в СБ ООН не соответствует роли континента

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Москва выступает за расширение состава СБ ООН.

Представительство стран Африки в Совете Безопасности при Всемирной организации никоим образом не соответствует современной роли данного континента в международных делах. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН первый российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Мы недвусмысленно выступаем за расширение Совета исключительно за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Видим в этом логичный и давно назревший шаг к преодолению исторической несправедливости.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский отметил, что сейчас  коллективный Запад строго придерживается блоковых подходов, а его представители перепредставленные в Совбезе ООН. Москва призывает Африку проявить бдительность и не совершать ошибку, заключающуюся в том, что параллельно с этим регионом СБ пополнится новыми западными государствами. Дмитрий Полянский добавил, что реформированный орган должен оставаться эффективным и авторитетным.

Постпредство РФ: Запад средствами для Киева мог бы помочь Африке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: африка, дмитрий полянский, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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