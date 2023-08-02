Постпредство РФ: идея о том, чтобы Кения возглавила миссию в Гаити, требует обсуждения

Дмитрий Полянский заметил, что предложение США требует обсуждения в Совбезе ООН.

Москва приняла во внимание идею американской стороны о том, чтобы Кения возглавила миссию по содействию безопасности на Гаити, однако пока рано оценивать данную инициативу. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал первый заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский. Таким образом ди пломат ответил на вопрос СМИ о том, поддержит ли Россия предложение Вашингтона.

Нам нужно изучить детали. Как я могу ответить сейчас? Мы знаем об этих дискуссиях, знаем, что ситуация в Гаити очень тяжелая. Но надо принимать во внимание очень много аспектов. Мы, конечно, приняли во внимание решение Кении и будем обсуждать его с членами СБ. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Напомним, что ранее глава кенийского министерства по иностранным делам Альфред Мутуа сообщил в социальных сетях о том, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзей Гаити" согласилась в положительном ключе рассмотреть вопрос о том, чтобы "возглавить многонациональные силы на Гаити". Страна дает обязательство по отправке полицейских для оказания помощи в тренировках и ради содействия местным правоохранительным силам, которые занимаются восстановлением нормальной жизни в стране и защите объектов стратегической важности.

Россия не поддержала программу американского председательства в СБ ООН в августе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций