Россия не поддержала программу американского председательства в СБ ООН в августе

Дмитрий Полянский рассказал о том, что остальные ждут от США большей транспарентности.

Россия не поддержала предложенную американскими дипломатами программу по работе Совета Безопасности ООН в августе 2023 года. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал первый заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский. Специалист напомнил, что программа работы каждого председательства в Совбезе представляет из себя неформальный и индикативный документ, который публикуется на сайте ради удобства всех членов ООН. По словам Полянского, США смогут работать, но для них речь пойдет о менее удобном процессе, так как он будет более транспарентным для других.

Включенные в него заседания становятся согласованными только когда перед заседанием члены СБ утверждают повестку дня заседания и председательствующий ударяет молотком. Поэтому отсутствие программы не помешает американцам выполнять свои функции... Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций