Постпред при ООН рассказал о важности поправок в Конституцию о русском языке

Он напомнил, что шестого июня отмечается день русского языка.

Постпред при ООН Геннадий Гатилов рассказал о важности поправок в Конституцию о русском языке.

По его словам, они нужны для придания и роли русского языка в национальной культуре и жизни людей. Гатилов напомнил, что шестого июня отмечается день русского языка и рассказал, что этот праздник был учреждён по инициативе ООН. Организация учредила праздники, посвященные официальным языкам организации.

Обычно праздник проходит в штаб-квартире ООН, но в этом году он пройдёт в видео-формате.

Главное – в огромной степени язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации. Геннадий Гатилов, постпред РФ при ООН

Ранее генсек ООН прокомментировал беспорядки в США.

Видео: Twitter/Russian Mission in Geneva