Постпред при ООН рассказал о важности поправок в Конституцию о русском языке

Постпред при ООН Геннадий Гатилов рассказал о важности поправок в Конституцию о русском языке.
По его словам, они нужны для придания и роли русского языка в национальной культуре и жизни людей. Гатилов напомнил, что шестого июня отмечается день русского языка и рассказал, что этот праздник был учреждён по инициативе ООН. Организация учредила праздники, посвященные официальным языкам организации.
Обычно праздник проходит в штаб-квартире ООН, но в этом году он пройдёт в видео-формате.
Главное – в огромной степени язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации.
Геннадий Гатилов, постпред РФ при ООН
Ранее генсек ООН прокомментировал беспорядки в США.
Видео: Twitter/Russian Mission in Geneva
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