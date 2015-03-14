Линда Томас-Гринфилд рассказала, что США все еще надеются на дипломатию с ситуации с Ираном.

Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся. Соответствующей позицией с журналистами Линда Томас-Гринфилд поделилась в рамках брифинга при Всемирной организации. При этом она заметила наличие определенного субстантивного прогресса в обсуждении Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном. При этом дипломат указала на тот факт, что сторонам еще многое предстоит сделать в рамках переговоров. США и Иран не заключили никаких договоренностей.

По СВПД мы достигли определенного субстантивного прогресса в решении значительного числа вопросов, которые, как мы считаем, было бы важно вернуть в сделку…Возможность, что мы можем не достичь договоренности. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что в том случае, если дипломатический метод решения конфликта не сработает, то в США продолжат тесно сотрудничать с международным сообществом ради того, чтобы страны увеличили давление на Иран.

Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций