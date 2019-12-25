Энтони Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности. Соответствующее заявление о рабочем графике американского государственного секретаря сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга с журналистами при Всемирной организации. Она подчеркнула, что руководитель Госдепа США планирует стать участником Совета Безопасности, который пройдет 19 мая. Линда Томас-Гринфилд добавила, что в Вашингтоне намерены обсудить растущий продовольственный кризис.
США проведут 19 мая открытые дебаты СБ. Я попросила госсекретаря Энтони Блинкена приехать в Нью-Йорк и выступить председателем этого заседания.
Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН
Американский дипломат подчеркнула, что на международном заседании планируется проанализировать взаимосвязь между конфликтами и продовольственной безопасностью.
Постпред США в ООН не считает события на Украине войной между Вашингтоном и Москвой.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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