Линда Томас-Гринфилд рассказала о своей просьбе к госсекретарю США.

Энтони Блинкен может приехать на заседание ООН по продовольственной безопасности. Соответствующее заявление о рабочем графике американского государственного секретаря сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга с журналистами при Всемирной организации. Она подчеркнула, что руководитель Госдепа США планирует стать участником Совета Безопасности, который пройдет 19 мая. Линда Томас-Гринфилд добавила, что в Вашингтоне намерены обсудить растущий продовольственный кризис.

США проведут 19 мая открытые дебаты СБ. Я попросила госсекретаря Энтони Блинкена приехать в Нью-Йорк и выступить председателем этого заседания. Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН

Американский дипломат подчеркнула, что на международном заседании планируется проанализировать взаимосвязь между конфликтами и продовольственной безопасностью.

Постпред США в ООН не считает события на Украине войной между Вашингтоном и Москвой.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций