Заметим, что последний раз, когда Российская Федерация экспортировала в США больше 3 000 000 баррелей нефти, был восемь лет назад, до того как правительство Штатов ввело санкции в связи с присоединением Крыма.

Из-за предъявленных венесуэльской компании PDVSA санкций поставки нефти в Соединенные Штаты Америки снизились со стороны Венесуэлы.Однако на их фоне резко подскочили вверх поставки нефти из России. Отметим, что впервые за 8 лет экспорт нефти в Российской Федерации достиг отметку в три миллиона баррелей. Об этом сообщают в сетевом издании "nsn.fm".

Данные по импорту [в США] являются ясным доказательством того, что Россия зарабатывает на геополитической борьбе, продавая нефть на американский рынок и в то же время помогая руководству в Каракасе, которое Вашингтон пытается сменить. Россия занимает место Венесуэлы на американских рынках. Они пользуются некомпетентностью Венесуэлы и расширяют свою долю на рынке США заявил советник американского руководства по вопросам Венесуэлы Расс Даллен

Заметим, что последний раз, когда Российская Федерация экспортировала в США больше 3 000 000 баррелей нефти, был восемь лет назад, до того как правительство Штатов ввело санкции в связи с присоединением Крыма.

Источник: сетевое издание "nsn.fm"