Посреди дороги на Прибрежной улице ночью лежал человек

Петербуржцы вызвали ему скорую помощь.

В ночь с 30 на 31 января петербуржцы заметили лежащего посреди дороги человека. По словам очевидцев, мужчина без сознания лежал в снегу возле дома №4 по улице Прибрежной. Местные жители опубликовали фотографии с места происшествия.

Сообщается, что горожане сразу же вызвали скорую помощь. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако пользователи интернета призвали не делать поспешных выводов, так как человеку могло стать плохо.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург