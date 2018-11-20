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Посреди дороги на Прибрежной улице ночью лежал человек
Сегодня, 12:06
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Alena_Zinovieva

Посреди дороги на Прибрежной улице ночью лежал человек

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Петербуржцы вызвали ему скорую помощь.

В ночь с 30 на 31 января петербуржцы заметили лежащего посреди дороги человека. По словам очевидцев, мужчина без сознания лежал в снегу возле дома №4 по улице Прибрежной. Местные жители опубликовали фотографии с места происшествия.

Сообщается, что горожане сразу же вызвали скорую помощь. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако пользователи интернета призвали не делать поспешных выводов, так как человеку могло стать плохо.

Ранее мы писали о массовой эвакуации в городе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: без сознания, происшествия в спб 31 января, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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