Под лестницей "Лахта Центра" обнаружен мужчина без сознания

В четверг, 26 октября, в Приморском районе Петербурга на первом этаже под лестницей в "Лахта Центре" обнаружили 39-летнего мужчину без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной височной кости, ушибом головного мозга. Он был помещен в реанимацию.
Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальском шоссе обнаружили автоледи без сознания.
Фото: Piter.TV
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