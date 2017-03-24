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Под лестницей "Лахта Центра" обнаружен мужчина без сознания
Вчера, 21:04
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Под лестницей "Лахта Центра" обнаружен мужчина без сознания

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В четверг, 26 октября, в Приморском районе Петербурга на первом этаже под лестницей в "Лахта Центре" обнаружили 39-летнего мужчину без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной височной кости, ушибом головного мозга. Он был помещен в реанимацию.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Суздальском шоссе обнаружили автоледи без сознания.

Фото: Piter.TV

Теги: без сознания, лахта центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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