Такая мера связана с ультиматумом, который выдвинула Светлана Тихановская.

Посольство США призывает американцев в Белоруссии запастись едой. Об этом дипломаты рассказали на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Чиновники напомнили, что в ближайшее время в республике может начаться бойкот оппозиции. Ранее об ультиматуме Александру Лукашенко заявила Светлана Тихановская.

Тихановская на прошлой неделе заявила, что правительство Белоруссии должно отказаться от власти к 25 октября. Она призвала выполнить определенные требования. Последствиями отказа для властей Минска будут протесты, забастовки, блокировка мобильной связи и другие меры воздействия.

Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых собраний посольство США в Белоруссии

Американских граждан в республике призвали избегать массовых мероприятий, а также везде носить с собой паспорт. Рекомендации включают в себя необходимость обеспечения себя запасами продуктов, воды, лекарств и денег минимум на три дня.

Кравчук раскрыл поставленный Россией ультиматум по Донбассу.

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