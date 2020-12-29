Американская техника поступит на украинское вооружение.

Посольство США на Украине сообщило о доставке в страну 20 бронемобилей "Хамви". Информация опубликована на Facebook-аккаунте дипломатического ведомства. По данным экспертов, на территорию Украины прибыли 20 машин, а также более 80 лодок. Вся техника поступит на вооружение.

Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций, а также 84 лодок для Военно-морских сил в рамках инициативы содействия безопасности Украины американское посольство на Украине

Напомним, что первая партия из ста машин "Хамви" поступила на Украину еще в 2015 году. В 2017 году Вашингтон помог Киеву поставкой еще 40 таких бронеавтомобилей. Известно, что американская техника обладает повышенной проходимостью, а также подходит для воздушных перебросок и десантирования.

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Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

