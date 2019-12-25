Посольство РФ в США отвергло утверждения о причастности госструктур России к кибератакам

Москва ответила на заявление американских и британских спецслужб.

Российское посольство в США отвергло утверждения о причастности государственных структур России к кибератакам. Об этом дипломатическое представительство написало в собственном аккаунте на Facebook. Дипломаты категорически отвергли версию, которая ранее была заявлена в совместном документе американских и британских специальных служб.

Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами. заявление посольства РФ в Вашингтоне

В России напомнили, что считают одним из приоритетом борьбу с киберпреступностью. Этот пункт входит в государственную политику по противодействию всех формам преступности. При этом для реализации программы РФ использует разнообразный арсенал средств правоохранительных систем. Москва призвала другие страны ко взаимодействию в области стратстабильности, так как это наиболее эффективный способ справиться с внешними вызовами из-за глобального характера возникающих киберугроз.

Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем.

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