Посольство РФ: российский моряк с потопленного Eternity C проходит лечение в Сане

Дипломаты уточняют данные о том, как гражданин может вернуться домой.

Россиянин Алексей Галактионов, который получил ранение во время атаки хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" (запрещенная в России террористическая организация) на сухогруз Eternity C. В настоящее время получает медицинскую помощь в одном из госпиталей захваченной повстанцами Саны. Соответствующую информацию журналистам новостного агентства ТАСС предоставили в российском посольстве в Йемене. На данный момент у наших дипломатов нет сведения о том, сможет ли соотечественник беспрепятственно покинуть территорию хуситов. До настоящего момента мятежники не предъявляли гражданину России каких-либо условий или требований.

Мы разговаривали с нашим гражданином, он сейчас находится в одном из госпиталей Саны, получает полноценную медицинскую помощь, ему не нужны медикаменты дополнительные, его снабжают всем необходимым. сотрудник местной дипломатической миссии

В текущий момент российские дипломаты прорабатывают возможность возвращения на родину моряка.

Reuters: сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов.

Фото: Piter.tv