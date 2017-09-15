Американцам рекомендовали избегать эвакуированные накануне ТК Петербурга

Представительство Соединенных Штатов в России рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения мест в Северной столице, которые эвакуировали накануне. Посольство США и генконсульство отмечают, что накануне было много сообщений об эвакуации нескольких десятков торговых и деловых центров в Петербурге.
"Посольство США и генеральные консульства рекомендуют гражданам США избегать подобных мест в Санкт-Петербурге", — говорится в опубликованном на сайте сообщении дипмиссии.
Граждан США, находящихся в России, призвали быть бдительными и применять меры, чтобы обеспечить личную безопасность.
Подробно о вчерашних эвакуациях можно прочитать в материале Piter.tv: Массовые эвакуации в Петербурге, последние новости: число эвакуированных зданий, подозреваемые .
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