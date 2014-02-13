Посол сообщил о налаживании диалога с талибами в течение 8 лет

Дмитрий Жирнов объяснил, что прогнозы РФ оказались успешнее западных.

Посол России в Афганистане сообщил о налаживании диалога с талибами в течение 8 лет. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сделал Дмитрий Жирнов. Он рассказал, почему дипломаты не эвакуировались из страны Ближнего Востока после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

По словам эксперта, Москва выстраивала диалог с боевиками на протяжении последних семи-восьми лет. Российские аналитики заметили, что в отличие от западных оценок, отечественные прогнозы по приходу талибов к власти оказались верны, поэтому к новому этапу в Афганистане Россия оказалась подготовленной.

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По словам представителя посольства РФ, сейчас у террористов приходит понимание того, что время для торжественной церемонии инаугурации временного правительства Афганистана еще не наступило. Талибам для начала необходимо решить имеющиеся проблемы. По словам посла, в России еще неделю назад знали о том, что никакой церемонии не будет.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live