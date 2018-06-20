Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis начали операции с ещё 8 кораблями ВМС 23 апреля.

Посол США в России Джон Хантсман назвал авианосную группировку в Средиземном море американского флота "сигналом для Москвы". Каждый представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединёнными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру. Джон Хантсман, посол США.

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis начали операции с ещё 8 кораблями ВМС 23 апреля. Американскую военную группировку составляют более 130 самолётов, а также 9 тысяч моряков и морских пехотинцев.