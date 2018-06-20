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alexandra08
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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

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Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis начали операции с ещё 8 кораблями ВМС 23 апреля.

Посол США в России Джон Хантсман назвал авианосную группировку в Средиземном море американского флота "сигналом для Москвы". Каждый представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединёнными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Джон Хантсман, посол США.

Авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis начали операции с ещё 8 кораблями ВМС 23 апреля. Американскую военную группировку составляют более 130 самолётов, а также 9 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Теги: uss abraham lincoln, посол сша, средиземное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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