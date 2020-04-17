Посол США прокомментировал перенос парада Победы в России. Дипломат из Вашингтона Джон Салливан прокомментировал ситуацию в Twitter-аккаунте посольства США в России. Иностранец заявил, что в Америке решение Кремля полностью поддерживают, так как стране необходимо обеспечить безопасность граждан в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.
Джон Салливан сравнил угрозу от COVID-19 со Второй мировой войной. Он напомнил, что и тогда, и сейчас общественности приходится объединяться, чтобы победить "врага".
Окончание Второй мировой войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма — важное историческое событие, его нельзя забывать
прокомментировал посол США в Москве
Напомним, что 16 апреля президент России Владимир Путин принял решение о переносе торжественной церемонии в честь 75-летия завершения Второй мировой войны из-за коронавируса. Парад Победы с 9 мая будет перенесен на более позднюю дату, когда по стране будут сняты введенные ограничения по передвижению и самоизоляции.
Россиянам пообещали масштабный парад Победы в 2020 году.
Фото и видео: Twitter/USEmbRu
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