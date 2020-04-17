Вашингтон поддерживает решение Москвы о переносе торжеств по случаю 9 мая из-за коронавируса.

Посол США прокомментировал перенос парада Победы в России. Дипломат из Вашингтона Джон Салливан прокомментировал ситуацию в Twitter-аккаунте посольства США в России. Иностранец заявил, что в Америке решение Кремля полностью поддерживают, так как стране необходимо обеспечить безопасность граждан в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.

Джон Салливан сравнил угрозу от COVID-19 со Второй мировой войной. Он напомнил, что и тогда, и сейчас общественности приходится объединяться, чтобы победить "врага".

Окончание Второй мировой войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма — важное историческое событие, его нельзя забывать прокомментировал посол США в Москве

Напомним, что 16 апреля президент России Владимир Путин принял решение о переносе торжественной церемонии в честь 75-летия завершения Второй мировой войны из-за коронавируса. Парад Победы с 9 мая будет перенесен на более позднюю дату, когда по стране будут сняты введенные ограничения по передвижению и самоизоляции.

Россиянам пообещали масштабный парад Победы в 2020 году.

Фото и видео: Twitter/USEmbRu

