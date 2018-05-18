Посол США отказался выступать на ПМЭФ-2018

Видеообращение дипломата опубликовано в Twitter американского посольства.

Посол США в РФ Джон Хантсман отказался принимать участие в панельной дискуссии "Россия – США". Не смотря на это, дипломат все-таки встретится со многими участниками форума и обсудит с ними перспективы на будущее. Видеообращение дипломата опубликовано в Twitter американского посольства.

Хотя я не буду участвовать в панельных дискуссиях ПМЭФ, я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников, чтобы мы могли поговорить о перспективах на будущее. Джон Хантсман

Посол США считает, что встреча на ПМЭФ-2018 – это хорошая возможность для России и США улучшить отношения.

Диалог - наш единственный путь к улучшению отношений. Я приветствую любую возможность, которая позволит нам двигаться вперед – во имя более стабильного и процветающего будущего! Джон Хантсман

Ранее мы писали, что на ПМЭФ -2018 Путин проведет встречу с иностранными инвесторами и журналистами.

Видео: Twitter / Посольство США в РФ