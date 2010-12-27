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На ПМЭФ -2018 Путин проведет встречу с иностранными инвесторами и журналистами
Сегодня, 16:28
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alexandra08
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На ПМЭФ -2018 Путин проведет встречу с иностранными инвесторами и журналистами

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Встреча Путина и зарубежных журналистов пройдет на рамках ПМЭФ уже в пятый раз.

В следующую пятницу, 25 мая, Владимир Путин встретиться с руководителями ведущих мировых СМИ и иностранными инвесторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Встреча Путина и зарубежных журналистов пройдет на рамках ПМЭФ уже в пятый раз. Во время беседы участники смогут в свободной форме узнать от президента его позицию по различным вопросам. А днем ранее, 24 мая, Владимир Путин побеседует с иностранными инвесторами.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что новое правительство России сформируют до начала экономического форума.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин , новости питера , пмэф , президент россии
Категории: Новости СПб

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