Песков рассказал условия возвращения послов России и США в дипмиссии

Посол РФ в США Анатолий Антонов и посол США в РФ Джон Салливан вернутся к своей работе в диппредставительствах после консультаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков рассказал журналистам, что послы США и России вернутся в свои диппредставительствах после консультаций, когда это будет целесообразно для развития российско-американских отношений. Ранее посол США в РФ Джон Салливан отправился в Вашингтон на консультацию. А посол РФ в США Анатолий Антонов – в Москву.

Песков сказал, что отношения между Россией и США сейчас находятся в низшей точке. Россия принимает ответные меры. А контакт между странами поддерживается через секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, которые накануне обсудили ситуацию.

О возвращении российского посла в США решение будет принимать Путин, уточнил Песков. Он также отметил, что Россия дествует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Ранее стало известно, что посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне

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