Посол России: конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз

Конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз на территории государства. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Он напомнил, в настоящее время на территории этой страны работают военные специалисты РФ, помогая повышать ее обороноспособность.
Что касается военных баз российских, то это, кончено, очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано: военных баз на территории государства быть не должно и не может.
Сергей Мелик-Багдасаров, посол РФ в Каракасе
Дипломат допустил, что в случае усиления давления со стороны американских властей Москва и Каракас могут нарастить сотрудничество в военной сфере. По словам Мелик-Багдасарова, форм для такого взаимодействия множество: развитая портовая инфраструктура, а также различные базы местного ВМФ.
Ранее в российском МИД заявили, что США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес РФ.
Видео: Youtube / Соловьев Livе
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