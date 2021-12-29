Посол России: конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз

Москва и Каракас могут нарастить сотрудничество в военной сфере, если США продолжат давление.

Конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз на территории государства. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Он напомнил, в настоящее время на территории этой страны работают военные специалисты РФ, помогая повышать ее обороноспособность.

Что касается военных баз российских, то это, кончено, очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано: военных баз на территории государства быть не должно и не может. Сергей Мелик-Багдасаров, посол РФ в Каракасе

Дипломат допустил, что в случае усиления давления со стороны американских властей Москва и Каракас могут нарастить сотрудничество в военной сфере. По словам Мелик-Багдасарова, форм для такого взаимодействия множество: развитая портовая инфраструктура, а также различные базы местного ВМФ.

Ранее в российском МИД заявили, что США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес РФ.

Видео: Youtube / Соловьев Livе