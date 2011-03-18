  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:57
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Посол Князев: в БРИКС могут создать свою собственную валюту

0 0

Павел Князев рассказал о работе по единой расчетной системе.

Страны БРИКС могут создать собственную валюту. Об этом в ходе выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай" рассказал российский посол по особым поручениям Павел Князев. Дипломат пояснил, что страны-участницы прорабатывают друг с другом вопрос появления единой расчетной валюты.

Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС.

Павел Князев, посол РФ

Напомним, что БРИКС представляет из себя межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Государствы намерены укрепить финансовое и торговое сотрудничество. Между участниками фиксируется устойчивый рост торговых отношений, нксмотря на все веденные ограничения из-за пандемии коронавриусной инфекции и прочие трудности. Дипломат добавил, что также не снижается внимание к теме продовольственной безопасности.

Раиси: присоединение Ирана к ШОС будет способствовать развитию этого объединения.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Теги: брикс, павел князев, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии