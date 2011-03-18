Посол Князев: в БРИКС могут создать свою собственную валюту

Павел Князев рассказал о работе по единой расчетной системе.

Страны БРИКС могут создать собственную валюту. Об этом в ходе выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай" рассказал российский посол по особым поручениям Павел Князев. Дипломат пояснил, что страны-участницы прорабатывают друг с другом вопрос появления единой расчетной валюты.

Обсуждается идея возможности и перспективы общей единой валюты, расчётной валюты на основе стран БРИКС. Павел Князев, посол РФ

Напомним, что БРИКС представляет из себя межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Государствы намерены укрепить финансовое и торговое сотрудничество. Между участниками фиксируется устойчивый рост торговых отношений, нксмотря на все веденные ограничения из-за пандемии коронавриусной инфекции и прочие трудности. Дипломат добавил, что также не снижается внимание к теме продовольственной безопасности.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"