Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США

Казем Джалали оценил выступления чиновников из США по поводу трагедии.

Вашингтон выразил официальные соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Исламской Республики Эбрахима Раиси, но "двояко". Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал иранский посол в Москве Казем Джалали. Иностранный дипломат заметил, что на территории США "услышали голос иранского народа", который на самом деле скорбит по своему лидеру.

Американцы выразили соболезнования. Но я могу сказать, что в своем письме с соболезнованиями тоже как-то таким "двояким понятием".... Мы понимаем, что это неправильный и неверный подход. Казем Джалали, посол Ирана в Москве

Напомним что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других чиновников и политиков, разбился 19 мая в северо-западной части страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил СМИ сообщения о гибели президента и его делегации при авиакрушении.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live