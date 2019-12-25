Последствия снегопада на трассах в Ленобласти устраняют 440 машин

За сутки от снега и наледи очистили почти 11 тысяч километров дороги.

В Ленинградской области со снегопадом на региональных трассах борются 440 единиц техники. Из-за сильных снегопадов дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти.

За сутки от снега и наледи очистили почти 11 тысяч километров дороги. Также было израсходовано 1300 тонн соли для обработки дорог.

Почти не прекращающиеся снегопады синоптики прогнозируют до 6 февраля. Работа по очистке дорог не прекращается.

В среду в Петербурге может выпасть 4-7 мм осадков.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти