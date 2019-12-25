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Последствия снегопада на трассах в Ленобласти устраняют 440 машин
Сегодня, 11:42
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nastya960

Последствия снегопада на трассах в Ленобласти устраняют 440 машин

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За сутки от снега и наледи очистили почти 11 тысяч километров дороги.

В Ленинградской области со снегопадом на региональных трассах борются 440 единиц техники. Из-за сильных снегопадов дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Дорожного комитета Ленобласти.

За сутки от снега и наледи очистили почти 11 тысяч километров дороги. Также было израсходовано 1300 тонн соли для обработки дорог.

Почти не прекращающиеся снегопады синоптики прогнозируют до 6 февраля. Работа по очистке дорог не прекращается.

В среду в Петербурге может выпасть 4-7 мм осадков.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

 

Теги: снегопад, трассы, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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