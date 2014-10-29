Последствия обстрела Макеевки из "Точки-У" украинскими силовиками попали на видео

Пострадали не менее десяти человек.

Последствия обстрела населенного пункта Макеевка из "Точки-У" украинскими силовиками попали на видео. Ролик размещен в социальных сетях. Известно, что гражданское население и инфраструктура попали под удар ракетного комплекса. На снимках запечатлена воронка от снаряда, а также другие разрушения.

Официальный представитель экстренных служб Донецкой народной республики сообщил в интервью для "РИА Новостей" о том, что в результате обстрела пострадали около десяти мирных жителей. В Минздраве ДНР уточнили сведения, добавив, что ранения получили два несовершеннолетних пациента.

Напомним, что ранее штаб территориальной обороны ДНР говорил о том, что средства противовоздушной обороны перехватили ракету "Точка-У". Ее обломки упали в микрорайоне Макеевки.

Минобороны заявило о боях на улицах Северодонецка и за Верхнеторецкое.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости