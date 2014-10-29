  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:26
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Последствия обстрела Макеевки из "Точки-У" украинскими силовиками попали на видео

0 0

Пострадали не менее десяти человек.

Последствия обстрела населенного пункта Макеевка из "Точки-У" украинскими силовиками попали на видео. Ролик размещен в социальных сетях. Известно, что гражданское население и инфраструктура попали под удар ракетного комплекса. На снимках запечатлена воронка от снаряда, а также другие разрушения.

Официальный представитель экстренных служб Донецкой народной республики сообщил в интервью для "РИА Новостей" о том, что в результате обстрела пострадали около десяти мирных жителей. В Минздраве ДНР уточнили сведения, добавив, что ранения получили два несовершеннолетних пациента.

Напомним, что ранее штаб территориальной обороны ДНР говорил о том, что средства противовоздушной обороны перехватили ракету "Точка-У". Ее обломки упали в микрорайоне Макеевки.

Минобороны заявило о боях на улицах Северодонецка и за Верхнеторецкое.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, макеевка, ракетный удар, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии