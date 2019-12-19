МЧС: из-за шторма в Петербурге спасателей привлекли 99 раз

Также зафиксировано 27 случаев повреждения кровли, 14 случаев падения слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов.

Из-за ночного шторма в Петербурге для ликвидации последствий стихии спасателей привлекали 99 раз. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В городе упало 58 деревьев, зафиксировано 27 случаев повреждения кровли, 14 случаев падения слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают активно оказывать помощь городу в устранении последствий разгула стихии.

Монтажник погиб во время шторма в Петербурге.

Видео: Piter.TV