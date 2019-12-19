МЧС: из-за шторма в Петербурге спасателей привлекли 99 раз

Из-за ночного шторма в Петербурге для ликвидации последствий стихии спасателей привлекали 99 раз. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В городе упало 58 деревьев, зафиксировано 27 случаев повреждения кровли, 14 случаев падения слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают активно оказывать помощь городу в устранении последствий разгула стихии.
Монтажник погиб во время шторма в Петербурге.
Видео: Piter.TV
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