В Мексике растет число погибших при землетрясении

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в Мексике спустя ровно 32 года после самого разрушительного землетрясения потрясшего Америку.

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло крупное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Эпицентр землетрясения находился на юге страны, толчки ощущались и в столице.

Разрушено более 45 зданий. Сообщается о 204 погибших. Но число жертв возможно увеличится. По официальным сообщениям от властей говорится о 149 погибших. Под завалами в одной из школ погибли 22 ученика этой школы. Под обрушившимся цехом по пошиву одежды остаются более 100 человек.

От подземных толчков проснулся вулкан, который расположен рядом с Мехико. Без электричества оставалось более 4,5 человек. Сейчас подача электроэнергии восстановлена на 70%. Сотни людей остались без крова.

На месте обрушений работают спасатели, извлекая людей из-под завалов.

Ровно день в день.

Самое разрушительное землетрясение произошло в Мексике 19 сентября 1985 года. Тогда наблюдались толчки магнитудой 8,1 по шкале Рихтера. То землетрясение возникло в Тихом океане и было вызвано разрывом в тектонических плитах. Основной удар приняли на себя бедные кварталы в центральных и северных районах Мехико.

Согласно официальной статистике, в результате землетрясения 19 сентября 1985 года погибло около 10 тысяч человек, ранено около 30 тысяч, около 100 тысяч человек остались без крова. Было разрушено 412 зданий, а более 3 тысяч зданий серьезно повреждено.

Видео: Instagram/ mujeresdemaiz, dafnehurley Twitter/ Red Global‏

Фото:Instagram, Twitter