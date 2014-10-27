Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 8:25
0
MShaffter
338
Код вставки плеера

В Мексике растет число погибших при землетрясении

0
 
 

Землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в Мексике спустя ровно 32 года после самого разрушительного землетрясения потрясшего Америку.

 Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло крупное разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Эпицентр землетрясения находился на юге страны, толчки ощущались и в столице.

Разрушено более 45 зданий. Сообщается о 204 погибших. Но число жертв возможно увеличится. По официальным сообщениям от властей говорится о 149 погибших. Под завалами в одной из школ погибли 22 ученика этой школы. Под обрушившимся цехом по пошиву одежды остаются более 100 человек. 

От подземных  толчков проснулся вулкан, который расположен рядом с Мехико. Без электричества оставалось более 4,5 человек. Сейчас подача электроэнергии восстановлена на 70%. Сотни людей остались без крова.

На месте обрушений работают спасатели, извлекая людей из-под завалов.

 Ровно день в день.

Самое разрушительное землетрясение произошло в Мексике 19 сентября 1985 года. Тогда наблюдались толчки магнитудой 8,1 по шкале Рихтера. То землетрясение возникло в Тихом океане и было вызвано разрывом в тектонических плитах. Основной удар приняли на себя бедные кварталы в центральных и северных районах Мехико. 

Согласно официальной статистике,  в результате землетрясения 19 сентября 1985 года погибло около 10 тысяч человек, ранено около 30 тысяч, около 100 тысяч человек остались без крова. Было разрушено 412 зданий, а более 3 тысяч зданий серьезно повреждено.

 Видео: Instagram/ mujeresdemaiz, dafnehurley Twitter/Red Global‏

Фото:Instagram, Twitter

 

Теги: в мире , землетрясение , мексика , мировые новости
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5