Группировка вербовала в свои ряды несовершеннолетних.

Последователей движения АУЕ задержали в Ульяновске. Об этом рассказали региональные представители МВД. Согласно информации от пресс-службы ведомства, пойманы четыре человека. Группировка действовала на территории Засвияжского района города.

Оперативники установили предполагаемого организатора, выявили активных участников. Фигуранты позиционировали себя как участники запрещенной на территории Российской Федерации организации "АУЕ". пресс-служба МВД по Ульяновской области

Следствие считает, что подозреваемые вовлекали подростков в преступную деятельность, а также собирали с них денежные средства за участие в движении. Средства аккумулировались у организатора под предлогом последующего финансирования криминальных институтов. По факту возбуждено уголовное дело по 1 и 2 частям статьи 282.2 УК РФ. Задержанных подозревают в организации экстремистской деятельности. В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, еще двоим выбрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Организатору банды грозит до десяти лет лишения свободы, а ее участникам – до шести лет.

Напомним, что согласно решению Верховного (от 17 августа 2020 года) "АУЕ"(или "Арестантское уголовное единство") признано экстремистским движением. Его деятельность запрещена на территории России.

ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов из Украины.

Фото: сайт МВД России