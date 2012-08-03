Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты

Информация о положении российского производителя самолетов в Мексике накануне появилась в российских СМИ.

Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.

Отметим, что мексиканский бюджетный авиаперевозчик InterJet уступал по использованию SSJ-100 только "Аэрофлоту". В его парке – 22 самолета данного типа, шесть из которых продолжают полеты.

Однако позже представители "Гражданских самолетов Сухого" уточнили, что в данном случае речь не идет об отказе и возврате от авиафлота. В настоящее время решается вопрос о перераспределении самолетов и улучшении показателей эксплуатации SSJ-100.

Видео: SkyShips / YouTube