ГУ МЧС эвакуируют жильцов дома в Саратове из-за угрозы дальнейшего обрушения

Из-под завалов уже спасены несколько человек, ведутся работы по дальнейшему поиску пострадавших.

Жителей соседних подъездов разрушенного дома в Саратове срочно эвакуируют, так как по информации от экстренных служб города, существует угроза дальнейшего обрушения и повторного взрыва. Соответствующее заявление сделали оперативные ведомства по региону. На данный момент известно о трех погибших и пяти пострадавших после хлопка газа в многоэтажном панельном здании. По словам местных спасателей, под завалами в настоящее время находятся люди. Сейчас как минимум два человека просят о помощи. Первой спасенной из-под конструкций оказалась пятилетняя девочка. Ребенка придавило плитой. Затем специалисты вытащили из-под завалов ещё десять человек. На текущий момент пострадавшие госпитализированы.

В Саратове при взрыве в жилом доме погибли три человека.

Фото и видео: Telegram / 112