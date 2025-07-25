В Саратове при взрыве в жилом доме погибли три человека

В ГУ МЧС рассказали о трех погибших.

Два (три по другим источникам) человека погибли при взрыве бытового газа в десятиэтажном здании города Саратова. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС России. Под завалами панельного здания могут находиться люди. На текущий момент говорится о том, что рухнули как минимум четыре этажа, повреждено более 30 квартир. Согласно сведениям от экстренного ведомства, в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Дальнейшего возгорания и обрушения не последовало.

Саратов, улица Блинова, 4, произошел хлопок в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется. пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области

По данным от Telegram-канала Mash хлопок газа был слышен в 12:12 часов по местному времени (в 13:12 часов по московскому времени). Со слов очевидцев, они услышали взрыв в подъезде жилого многоквартирного дома.

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Фото и видео: Telegram / Регнум, РИА Новости