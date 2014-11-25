Губернатор Петербурга выразил соболезнования губернатору Амурской области в связи с крушением самолета АН-24

Обломки обнаружили в 15 км от города Тында.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову в связи с крушением самолета АН-24.

От имени Правительства Санкт-Петербурга и петербуржцев выражаю Вам и жителям Амурской области глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета Ан-24. Петербуржцы скорбят, разделяют горе, постигшее Амурскую область. Александр Беглов, губернатор Северной столицы

Градоначальник высказал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал им душевных сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть потери.

В Амурской области с экранов радаров пропал самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Его обломки обнаружили в 15 км от города Тында. По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. По предварительным данным выживших в результате катастрофы нет.

Видео: Telegram/ МЧС России