Последнее звено пути уложено при строительстве обходного участка от станции Выходной

Во время строительства было уложено 5,7 километра нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км.

Сегодня уложено последнее звено пути на новом участке, который был построен для обеспечения движения поездов в Мурманск в обход барьерного места в районе станции Выходной, где восстанавливают железнодорожный мост. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Во время строительства было уложено 5,7 километра нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Теперь станция Выходной и Мурмаши соединены. При этом полтора километра пути пришлось прокладывать по территории со сложным скальным рельефом. Для этого проводились буровзрывные работы.

На всем протяжении строящегося участка был уложен бесстыковой путь на бетонных шпалах. Открыть движение по обходному пути планируется в ближайшее время по завершении всего комплекса путевых работ.

Фото и видео: РЖД